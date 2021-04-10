بريطانيا تفتح مجددًا الإثنين المقبل بعد إغلاق كامل بسبب كورونا

قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، إن بريطانيا ستقوم بفتح الحدائق والحانات والصالات الرياضية الداخلية وصالونات تصفيف الشعر وحدائق الحيوان والعديد من الأنشطة التى افتقدها البريطانيون في جميع أنحاء إنجلترا.وذكرت الشبكة إن رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون، تمكن من قلب النتائج لصالحه مؤخرا، بعد عام صعب شهد فقدان الآلاف لحياتهم وخسارة الآلاف لوظائفهم وإلغاء إجازات البريطانيين وإغلاق المدارس، إلا أنه استفاد من حملة لقاحات تجاوزت كل التوقعات.وأوضحت الشبكة أن هذا سمح بدوره لجونسون بتجنب الإغلاق والبقاء على المسار الصحيح للعودة إلى الحياة الطبيعية.واعتبرت "سى إن إن" إن برنامج اللقاحات بلا شك، أكبر نجاح حظيت به حكومة جونسون خلال الأزمة، إن حقيقة مقارنتها بشكل إيجابي مع جيران بريطانيا الأوروبيين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي - وكثير منهم يعيد فرض القيود بينما تخففها المملكة المتحدة - هي مكافأة إضافية.أكد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطانى، أن لقاحات كورونا مهمة لإنقاذ الأرواح من العدوى بالوباء بالمملكة المتحدة، مفيدا بأن تحاليل وكالة الصحة العامة فى إنجلترا، أظهرت أن لقاحات كورونا حالت دون وفاة أكثر من 10 آلاف شخص، وشدد على أهمية وضرورة الحصول على اللقاحات.وغرد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطانى، على حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، قائلا: "العلم واضح: لقاحات كورونا تنقذ الأرواح، والأمر الجديد أن تحاليل وكالة الصحة العامة في إنجلترا تُظهر أن لقاحات COVID-19 حالت دون وفاة أكثر من 10000 شخص.. من المهم أن يحصل الجميع على اللقاح".يأتى هذا فيما حذر مستشارون علميون الحكومة البريطانية من أن تخفيف إجراءات الإغلاق من قبل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قد يؤدي إلى موجة من الإصابات بفيروس كورونا، مماثلة لتلك التي حدثت خلال ربيع العام الماضى.