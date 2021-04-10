رسائل تعزية مؤثرة للأمير فيليب بعد وفاته

أعلن قصر باكنجهام وفاة دوق ادنبره في قلعة وندسور عن سن 99، وجاء في البيان الذي نُشر على تويتر "ببالغ الأسى تعلن جلالة الملكة وفاة زوجها الحبيب صاحب السمو الملكي الأمير فيليب دوق إدنبرة".وتابع المنشور: "توفي سموه بسلام صباح اليوم في قلعة وندسور، وستصدر المزيد من الإعلانات في الوقت المناسب.. وستنضم العائلة المالكة إلى الناس في جميع أنحاء العالم في الحداد على فقدانه.. إنه حقا يوم حزين جدا على بلدنا".سارع المشجعون والأصدقاء وأفراد الأسرة إلى تكريم الأمير اليوناني الذي تزوج إليزابيث في عام 1947 ولعب دورًا رئيسيًا في تحديث الملكية البريطانية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.عبر بيرس مورغان، مضيف برنامج Good Morning Britain السابق: "بريطاني عظيم حقًا كرس حياته للواجب العام غير الأناني وكان صخرة مطلقة من الدعم المخلص لصاحبة الجلالة، الملكة، بصفتها رفيقة العائلة المالكة الأطول خدمة لأي حاكم بريطاني.. يوم حزين جدا لبلدنا.. شكرا سيدي".وتذكرت شيريل بيكر، نجمة Bucks Fizz: "مرات عديدة" التقيت بالدوق، مضيفة أن 99 هو عمر رائع يجب بلوغه"، بينما قال المذيع الأيرلندي إيمون هولمز:"مات صاحب السمو الملكي الأمير فيليب".أعربت كارول فورديرمان، التي اشتهرت بالمشاركة في استضافة عرض لعبة العد التنازلي لمدة 26 عامًا، عن تعازيها للملكة: "ذهبت لتناول غداء خاص مع الملكة في قصر باكنغهام قبل بضع سنوات، كانا في الثمانينيات من العمر هى والأمير فيليب وكانا يغازلان بعضهما البعض بجنون وضحك.. استمرا حبهما وزواجًا لأكثر من 73 عاما.. خالص التعازي سيدتي".وقالت المغنية والممثلة إيلين بيج: "أنباء محزنة للغاية لبريطانيا العظمى ودول الكومنولث والعالم"، معربة عن أعمق تعازيها للملكة التي فقدت زوجها وصديقها وشريك الحياة"، كما قام العديد من المعجبين بوضع العديد من الزهور عند بوابة قصر باكنغهام في وسط لندن بعد الإعلان عن الوفاة.