«الإحصاء»: 111.7 مليون دولار فاتورة الموبايلات المستوردة خلال شهر

سجلت واردات مصر من أجهزة تليفون للأفراد تراجعًا إلى حدود 111.7 مليون دولار خلال يناير 2021 مقابل 132.9 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 21.2 مليون دولار خلال عام، وذلك وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.ولفت تقرير الإحصاء، إلى أن واردات مصر من سيارات الركوب بلغت 261.5 مليون دولار خلال يناير 2021 مقابل 304.6 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 43 مليون دولار خلال عام.يشار إلى أن جملة الصادرات المصرية قد سجلت 2.4 مليار دولار خلال يناير 2021 مقابل 2.7 مليار دولار خلال يناير 2020، كما بلغت جملة الواردات 5.6 مليار دولار مقابل 6.5 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.