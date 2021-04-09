الشرطة العراقية تشدد إجراءات حظر التجوال الوقائي ضد كورونا ببغداد

شددت قيادة شرطة بغداد، اليوم الجمعة، إجراءات حظر التجوال الوقائي من فيروس "كورونا" في العاصمة العراقية.وذكرت القيادة- في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"- أن أفواج طوارئ شرطة بغداد شددت إجراءاتها الوقائية المتعلقة بحظر التجوال الشامل ضمن قواطع المسئولية، حفاظًا على المواطنين من انتشار جائحة كورونا.وأهابت القيادة بالمواطنين التزام منازلهم حفاظا على صحتهم، وأن يتعاونوا مع قواتهم الأمنية.