نجاة حازم الأعرجي ممثل مقتدى الصدر من محاولة اغتيال في بغداد

أفادت قناة العربية، بنجاة حازم الأعرجي ممثل مقتدى الصدر من محاولة اغتيال في بغداد.وفي 9 فبراير الماضي، قرر الصدر تعيين، الأعرجي، ممثلًا عنه لإدارة محافظة البصرة.وفي سياق آخر، كان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أصدر سبعة شروط لسعي الحكومة إلى تقنين تواجد القوات الأجنبية في العراق، منها عدم التدخل بالشؤون الداخلية وأن يكون بقاؤها محدودًا وابتعادها عن سماء البلاد، وإنهاء تواجدها في القواعد العسكرية، مشيرًا إلى احتمالية صدور "أمر بالعمل العسكري ضدها مستقبلًا" إذا لم تلتزم بتلك النقاط.