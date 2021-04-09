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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملات تعقيم وتطهير وتنفيذ إزالات بمركز إطسا في الفيوم

الجمعة 09/أبريل/2021 - 04:54 م
حملات تعقيم وتطهير
حملات تعقيم وتطهير
الفيوم - زينب علاء
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واصلت الأجهزة التنفيذية بمركز إطسا برئاسة خالد فراج رئيس مركز ومدينة إطسا، جهودها لتطهير وتعقيم كافة المنشآت والطرق والميادين والمستشفيات، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، بتكثيف حملات تطهير وتعقيم كافة القرى والاحياء والمنشآت العامة والخاصة والحيوية والطرق والميادين، وتكثيف حملات التطهير خلال هذه الفترة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ومنع نشر العدوى.

قال رئيس مركز ومدينة إطسا، إن عملية التطهير شملت مستشفى إطسا المركزى، وتعقيم شارع عمر بن الخطاب وشارع ابوبكر الصديق وشارع بحر عروس بمدينة اطسا وقرية دفنو، والمناطق الحيوية التي تشهد إقبالًا من المواطنين، مؤكدا أنه لابد من مضاعفة الجهود وتكاتف المواطنين مع الأجهزة التنفيذية للعبور من هذه المرحلة بسلام وأمان، لافتًا أن الالتزام من قبل المواطنين يساهم بشكل كبير فى تخطى هذه المرحلة.

كما تم عمل حملات لرصد المخالفين للقوانين التي أقرتها الدولة من ارتداء الكمامة والتباعد، حيث أسفرت الحملات عن ضبط ٢٥ مواطنا بوسائل المواصلات لم يقوموا بارتداء الكمامة وتم سداد الغرامة المقررة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وناشد رئيس مركز ومدينة إطسا، المواطنين بضرورة الوعي والالتزام بكافة الارشادات والتعليمات التي اقرتها الدولة لتخطى هذه المرحلة الحرجة، والبعد عن التجمعات والاختلاط خاصة في الأسواق والمحال التجارية، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة، مشيرًا إلى أن تخطى هذه المرحلة يقوم بشكل أساسي على وعي المواطن والتزامه بالتعليمات، مؤكدًا ضرورة الالتزام بمنع الاختلاط تحقيقا للسلام والأمن العام في ظل هذه المرحلة الحرجة.

على صعيد آخر؛ تابع رئيس المركز أعمال الإزالات التي تمت على الأرض الزراعية واملاك الدولة، حيث تم إزالة حالة تعدي على أرض زراعية بناحية مطول على مساحة حوالي ٨٥ متر عبارة عن أسوار واساسات بالبلوك الابيض ومونة الاسمنت، كما تم إزالة حالة تعدي على أرض زراعية بناحية الونايسه التابعة لقرية ابوجندير على مساحة ٨٠ متر عبارة اعمدة من البلوك الابيض ومونة الاسمنت، كما تم ازالة حالة تعدي على ارض املاك دوله بناحية ابوجندير على مساحة ١٢٠ متر عبارة عن ردم حفر اساسات تمهيدا للبناء وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين تنفيذا للقرارات المنظمه لذلك.

وأكد رئيس مركز ومدينة إطسا أنه لا تهاون مع المخالفين ومحاسبة كل من تسول له نفسه بمخالفة القانون.

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