بريطانيا لن تنظم مراسم جنازة دولة للأمير فيليب

أعلنت المملكة العربية البريطانية، اليوم الجمعة، أنها لن تنظم مراسم جنازة دولة للأمير فيليب، وفقا لقناة العربية الإخبارية.وطالبت السلطات البريطانية من المواطنين عدم حضور دفن الأمير فيليب بسبب كورونا.والتقطت عدسات المصورين، صور للأمير الراحل فيليب دوق إدنبره، زوج الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، في آخر ظهور له، والذى توفى، اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 99 عاما، ووثقت هذه الصور لحظة مغادرة الأمير البريطانى قبل أيام من مستشفى فى لندن بسيارة كانت تنتظره، بعد أن تلقى علاجا لمدة شهر تقريبا للشفاء من عدوى لم يُكشف عنها وللخضوع لإجراء طبي بالقلب.