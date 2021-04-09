روسيا: نأمل أن تتبع جميع الدول نهجا مسؤولا حيال أحكام اتفاقية «مونترو»

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن روسيا تتوقع أن تتعامل جميع الدول بمسؤولية مع تنفيذ أحكام اتفاقية مونترو بشأن وضع البوسفور والدردنيل.وقالت زاخاروفا - اليوم الجمعة: "لا نرى بدائل للنظام القانوني الدولي، الذي أقيم على أساس اتفاقية مونترو، ونتوقع أن تتخذ جميع الدول المعنية نهجا مسؤولا حيال التقيد بها وبالطبع، لتركيا الدور الخاص في هذا الأمر".وشددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية على أن أي محاولات لمراجعة اتفاقية مونترو ستؤثر على مصالح روسيا، مضيفة قولها في هذا الصدد "نحن نعتبر هذه الاتفاقية العامل الأساسى للاستقرار والأمن في البحر الأسود، خاصة فيما يتعلق بالملاحة البحرية".