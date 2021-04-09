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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

التحفظ على كمية من الأدوية مجهولة المصدر في باب شرقي بالإسكندرية

الجمعة 09/أبريل/2021 - 10:26 ص
الأدوية
الأدوية
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قررت نيابة باب شرقي بالإسكندرية، التحفظ على كمية من الأدوية مجهولة المصدر مهربة من الخارج وغير مسجلة وغير مسدد عنها الضرائب والرسوم المستحقة مبلغ مليون جنيه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسئول عن المخزن وعامل بذات الصيدلية بتهمة حيازة أدوية مهربه وبيعها للاستفادة من فارق السعر.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، يُفيد بورود معلومات سرية بقيام مدير مخزن خاص بإحدى الصيدليات وعامل بذات الصيدلية، بممارسة نشاطًا إجراميًا فى الإتجار بالأدوية المستوردة وغير المسدد عنها الرسوم المستحقة، من خلال صيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة باب شرقى بالإسكندرية، والترويج لنشاطهما المؤثم فى بيع الأدوية لعملائهما بنطاق المدينة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، تم استهدافهما وألقي القبض عليهما داخل الصيدلية المشار إليها والمخزن الملحق بها حال ممارستهما نشاطهما الاجرامي، وبتفتيش المخزن عثر علي كمية كبيرة من الفيتامينات والأدوية الخاصة بعلاج عدد من الأمراض بعضها مجهول المصدر وممنوع تداولها داخل البلاد، وأخرى مهربة من الخارج وغير مسجلة وغير مسدد عنها الضرائب والرسوم المستحقة للخزانة وجهاز حاسب آلي بفحصه فنيًا تبين أنه محمل عليه بيانات وأسماء الأدوية المضبوطة وهاتف محمول خاص بتلقى طلبات الشراء من عملائهما.

وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما لتلك المضبوطات بقصد بيعها والإستفادة بفارق السعر بالمخالفة للقانون، حيث قدرت القيمة السوقية للمضبوطات بمبلغ مليون جنيه تقريبًا، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

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