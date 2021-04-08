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الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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الجزائر تطلب دعم فرنسا لتحديد مناطق دفن النفايات النووية في صحرائها
الخميس 08/أبريل/2021 - 06:13 م
دفن النفايات النووية في صحرائها
وكالات
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الكلمات المفتاحية
فرنسا
النفايات النووية
الجزائر
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