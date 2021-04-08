نيابة الإسماعيلية تحبس رئيس الاتحاد الوطني لتنظيم المؤتمرات 4 أيام

أصدرت نيابة الإسماعيلية، اليوم، قرارًا بحبس "ر.ع.ع.ش" رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد الوطنى، المخصصة لتنظيم المؤتمرات وعقد الدورات التدريبية وقيادات 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ بتهمة تحصيل أموال من المواطنين مقابل إصدار الكارنيه للشركة المتواجدة بشكل وهمي دون ترخيص.تلقى اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا يفيد بإدارة "ر.ع.ع.ش" رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد الوطنى، شركة دون ترخيص وتحصيل أموال من المواطنين مقابل الكارنيهات تحت شعار الاتحاد الوطنى لمكافحة الفساد والإرهاب ودعم مؤسسات الدولة.وعلى الفور انتقلت قوة وتمكنت من ضبطه، وبعرضه على النيابة أصدرت قرارها السابق بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.