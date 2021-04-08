أسقف أبوقرقاص يترأس القداس بكنيسة العذراء الفكرية

ترأس الأنبا فيلوباتير، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأبوقرقاص، صلاة القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء مريم بالفكرية (المطرانية).شارك في الصلوات القس غبريال محفوظ والقس أندراوس تقي والقس ساويرس رشدي، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.