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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزير الأوقاف لرواد المجمع الإسلامي بالداخلة: «الالتزام أو الإغلاق»

الخميس 08/أبريل/2021 - 01:38 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
محمد مهدي
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شدد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خلال كلمته في افتتاح المجمع الإسلامي الكبير "مسجد التواب الرحيم"، على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة اثناء الصلوات الخمس وإلا الإغلاق التام للمسجد.

وأكد وزير الأوقاف، أن من تعظيم شعائر الله بناء مساجد كبري ومجمعات إسلامية تليق بالمواطنين وروادها، وليس من تعظيم شعائر الله عمل مكان صغير وضيق لا يوجد به تهوية ولا يتخللها أشعة الشمس ولا تصلح للعبادة هذا ليس تعظيما لشعائر الله.

جاء ذلك اثناء افتتاح المجمع الإسلامي الكبير بمركز الداخلة بحضور اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، ولفيف من القيادات التنفيذية، والشعبية، والأمنية، والشخصيات العامة بالمحافظة.

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