الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

ننشر تفاصيل الطيران السعودي الدولي اليوم، حيث يبحث كثيرين بشكل يومي عن آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021، نظرا لارتباطه بعقود العمل وزيارات الأقارب والأهل في الإجازات.





الطيران السعودي الدولي اليوم





كشفت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، عن موعد عودة الطيران السعودي، حيث أكدت الهيئة العامة للطيران قرار السماح بالسفر وإعادة فتح كافة مطارات المملكة العربية السعودية في 17 مايو القادم.





آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021





أوضحت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي بيانا يوضح موعد عودة الطيران بعد التعديل، للسماح للمواطنين الموجودين في السعودية بالسفر إلى الخارج وتم رفع كافة إجراءات تعليق الطيران الدولي ويتم فتح رحلات طيران الى المملكة العربية السعودية بدءاً من صباح يوم الإثنين 17 مايو القادم 2021 من الساعة الواحدة.





وجهت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي في بيان عاجل إلى شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة العربية السعودية، إذا وضحت لهم بتغيير موعد عودة الطيران الذي كان من المحتمل أن يكون 31 مارس الحالي إلى الموعد المحدد الجديد.





وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي ضرورة الالتزام بالضوابط والتعليمات اللازمة التي تضعها اللجنة المعنية باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي وباء كورونا في السعودية، مستثنية من تنفيذ قرار السماح بالسفر والعودة الدول التي تقرر اللجنة تعليق السفر إليها أو القدوم منها بسبب تفشي وباء كورونا المستجد بها.







