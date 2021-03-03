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منوعات

أخبار موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية بالتفصيل

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:14 ص
جريدة الدستور
أحمد عوض
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يبحث الكثير من الأشخاص عن أخبار موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية، وذلك نظرا لارتباط حركة الطيران دائما بعمل أغلب الأشخاص حول بلاد العالم.

موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021


وفي هذا السياق، يرغب عدد لابأس به من المواطنين متابعة آخر أخبار ومستجدات حركة الطيران في المملكة العربية السعودية، فإنه حسبما كشفته مصادر قيادية ومسؤولة من وزارة الداخلية في السعودية، وحسب ما تم تداوله عبر المواقع الإخبارية، فإن توقيت بدء فتح الطيران الدولي في المملكة العربية سيكون في 31 مارس سنة 2021، لفتح حركة الطيران داخل المملكة العربية السعودية.

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تفاصيل موعد فتح الطيران السعودي الدولي وشروط استئناف الرحلات


وفي سياق منفصل، كشفت مصادر أخرى، أنه سيتم فتح باب الحركة للطيران مرة أخرى في شهر مايو المقبل سنة 2021، الأمر الذي جعل هذا الموضوع حوله أنباء كثيرة مترددة بين الوقت والآخر، حول حركات الطيران وعودة الحياة الطبيعية على وضعها قبل انتشار فيروس كورونا بين الدول مرة أخرى، ووسط هذه الأنباء لم تخرج المملكة أية بيانات رسمية بهذا الشأن.

شروط فتح الطيران السعودي 2021

حددت المملكة العربية السعودية، وعلى وجه الخصوص وزارة الداخلية السعودية، عدد من القرارات، كما وضعت مجموعة من الإجراءات الاحترازية للمواطنين، الذين يريدون الدخول إلى أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة عند تخصيص توقيت فتح الطيران السعودي، يأتي ذلك في إطار الحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم من الأزمة الخاصة بانتشار فيروس كورونا في موجته الثانية.

واشتملت القرارات على وجوب توقيع الكشف الطبي على القادمين وجميع أفراد الأسرة وتوقيعهم على النموذج المتضمن بنود وأساسيات الإلتزام الصحي والتي يتم تسليمها عند الوصول لخضوع الجميع في أماكن الحجر الصحي والتي تصل إلى حوالي أسبوع.

وتضمنت القرارات والاشتراطات ضرورة تخصيص مكان المنزل في مدة تصل إلى ثمانية ساعات من توقيت الوصول من خلال التطبيق الإلكتروني على المحمول "تطمن" تسهيلا على جميع المواطنين.

الجدير بالذكر أن السعودية، يجرى بها خلال الأيام الحالية حملة خاصة بتطعيم لقاحات لعدم انتشار فيروس كورونا المستجد بين المواطنين، والتي لا تزال مستمرة  وتواجهها جميع الدول حول العالم التي أسهمت في هذا القرار.

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