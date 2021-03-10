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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

قبل السفر.. اعرف موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. أخبار عودة الطيران السعودي

الأربعاء 10/مارس/2021 - 02:20 م
الطيران السعودي
الطيران السعودي
أحمد عوض
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موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021، ترددت العديد من الأخبار المختلفة عن موعد عودة الطيران، حيث كشفت مصادر بوزارة الطيران المدني عن اقتراب عودة حركة السفر والوصول إلي المملكة العربية بدء من 31 مارس الحالي 2021، مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية اللازمة في ظل استمرار انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021

وفي هذا السياق، أصدرت السلطات بوزارة الطيران المدني إخطاراً من سلطات الطيران المدني السعودي " إعلان الطيارين" في الساعات الماضية، فالإخطار يفيد بعودة الحركة الجوية بين مصر والمملكة العربية بالسفر والوصول بدءاً من 31 مارس الحالي، بعد تعليق لعدة أسابيع أدى إلي عدم دخول الوفود الركابية القادمة من بعض دول العالم ومن بينهم مصر، فيما عدا الفئة المستثناة وهما ( الدبلوماسيين والأطباء وأسرهم والعاملين بالمنظومة الصحية )، وذلك بسبب إنتشار فيروس كورونا بشكل مرعب بين المواطنين في المملكة العربية.

وعلى صعيد آخر، خلال الفترة الأخيرة شهدت الحركة الركابية انخفاضاً ملحوظاً بين المطارات المصرية والسعودية، على الرغم من وجود ما يقرب ب 50 رحلة جوية دولية بين مصر والمملكة العربية لنقل المصريين الراغبين في العودة إلى الوطن في ظل الأوضاع الصحية وقلة العمل، وشدد على الإجراءات الوقائية اللازمة بكافة الرحلات الجوية بين الدولتين.

وحول احتمالية عودة العمرة والحج لهذا العام، فإنه لم يتم إصدار أي منشور بخصوص فتح رحلات العمرة والحج من جانب السلطات الأمنية السعودية في الفترة الحالية، بعد عودة الحركة الركابية والجوية لطبيعتها بين مصر والمملكة العربية، مازالت هناك صعوبة في فتح رحلات العمرة خلال الفترة المقبلة. 

فعلى الرغم من قرار المملكة العربية السعودية بتعليق دخول المصريين لأراضيها، إلا أن شركة مصر للطيران مستمرة في الرحلات الجوية للمدن السعودية يومياً حوالي 5 إلي 6 رحلات جوية، فيما عدا الفئة المستثناة وهما : الدبلوماسيين والأطباء وأسرهم والعاملين بالمنظومة الصحية، تلك الرحلات تنقل خلال العودة من المملكة أيه جنسيات ترغب بالعودة إلي مصر.


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يذكر أن المصريين الذين تربطهم علاقة عمل خارج مصر هم أكثر فئة متأثرة من تعليق  حركة الطيران، فبعض شركات الطيران المصرية والسعودية تسيير رحلات بينهم في الفترة الحالية، علي الرغم من وجود إنخفاض في معدلات التشغيل الركابية في الوقت الحالي، وأشار علي ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية اللازمة بالمطارات المصرية أن كانت الرئيسية أو الإقليمية، وذلك وفق لمعايير الاتحاد الدولي للرحلات الجوية " الإياتا " وقطاع الصحة العالمي حفاظاً علي سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطارات.

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