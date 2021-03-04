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منوعات

المستجدات الأخيرة حول موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية

الخميس 04/مارس/2021 - 03:32 م
جريدة الدستور
أحمد عوض
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موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية، يعد من أهم ما يتداوله الكثير من المواطنيين العرب على منصات السوشيال ميديا ومحركات البحث، نظرا لتعلقه بالمسيرة العملية.

موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية


وكشفت السلطات السعودية، في وقت سابق، عودة فتح الطيران بشكل كامل بدءاً من 31 مارس الحالي 2021، بعد تعليق الطيران أكثر من مرة بسبب انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) في الدول حول العالم العربي والأجنبي. كما أعلنت المملكة العربية شروط  استئناف وعودة السفر إلي خارج المملكة والدخول إليها، وذلك بعد تعليق الطيران بسبب الموجة الثانية.

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وقال مسئول في وزارة الداخلية السعودية وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" إنه توضيحا للبيان الصادر بتاريخ 16/4/1442ه‍ الموافق 1/12/2020م المتعلق بموعد رفع القيود علي مغادرة المواطنين للمملكة فموعد السماح بعودة المنافذ يتم الإعلان عن ذلك لاحقاً، والبيان الصادر بتاريخ 18/5/1442ه‍ الموافق 2/1/2021م المتعلق بالاجراءات الوقائية اللازمة المطبقة علي جميع القادمين إلي المملكة. مضيفًا: "نتيجة لاستمرار انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، وظهور موجة ثانية لهذا الفيروس في كثير من دول العالم، متعلق بظهور سلالات أخرى متحورة من الفيروس وأسرع في الانتشار، بعد انخفاض حالات الإصابة بجائحة كورونا في المملكة العربية خلال الآونة الأخيرة بفضل الله، حفاظاً علي صحة المواطنين، وإبقاء الإصابة في المملكة منخفضة، وأهمية استمرار وصول كميات من اللقاح خلال الفترة المقبلة وتوزيع اللقاح علي منافذ المملكة لحماية الفئة الأكتر عرضة للإصابة بمضاعفات جراء الإصابة بالفيروس.

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أكد مسئول وزارة الداخلية للمملكة أن عودة الطيران الدولي للسعودي بالخروج والدخول إليها بدءاً من يوم الأربعاء 18/8/1442ه‍ الموافق 31/3/2021م والقرارات فيما يلي:

1- السماح للمواطنين بالعودة إلى المملكة والخروج منها.
2- عودة الطيران الدولي بشكل كامل.
3- فتح كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل.
4- يجب تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية التي وضعتها اللجنة المعنية، بالقيام بجميع الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا في المملكة العربية بالتعاون مع الجهات المعنية.

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