تستمر عمليات البحث حول موعد فتح الطيران السعودي الدولي وشروط استئناف الرحلات، من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر محركات البحث الشهيرة، حيث يرغب الكثير من المواطنين الذين تربطهم مصالح أو يعملون بالسعودية في معرفة فتح باب الطيران والرحلات إلى المملكة العربية السعودية، بعد توقف دام فترة طويلة بسبب أزمة كورونا المستجدة، التي بدأت في أوائل 2020 في بلاد الدول الإسلامية.





موعد فتح الطيران السعودي الدولي وشروط استئناف الرحلات

ولمن يريد من المواطنين تتبع أخبار حركة الطيران في السعودية، فإنه حسبما كشفته مصادر قيادية ومسؤولة داخل أروقة وزارة الداخلية السعودية، حسب ما تداول عبر المواقع الإخبارية، فإن موعد فتح الطيران الدولي السعودي سيكون بتاريخ 31 مارس العام المقبل 2021، لفتح حركة الطيران داخل المملكة وتنظيم الحياة هناك.





وعلى الصعيد الآخر، كشفت مصادر أخرى، أنه سيتم باب حركة الطيران مرة أخرى في شهر مايو المقبل من العام الجاري، أنباء كثيرة تردد بين الحين والآخر، حول حركة الطيران وعودة الحياة بين الدول مرة أخرى بشكل متكامل مثلما قبل ظهور الفيروس، ووسط هذه الأنباء لم تخرج المملكة أية بيانات رسمية بهذا الشأن.





شروط استئناف عودة فتح الطيران الجوي السعودي

وضعت المملكة العربية السعودية، وبالتحديد وزارة الداخلية السعودية، حزمة من القرارات، وحددت عدد من الإجراءات للمواطنين الذين يرغبون في الدخول إلى أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة عند تحديد موعد فتح الطيران السعودي، وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين وسلامتهم من الأزمة المستجدة.





فقد كانت القرارات والتعليمات جاءت كالتالي: توقيع الكشف الطبي على القادمين وأسرهم وتوقيعهم على نموذج بالإلتزام الصحي والتي يتم تسليمها عند الوصول لخضوع الجميع إلى حجر صحي فور الوصول إلى لمدة أسبوع.





وتتضمن أيضا الاشتراطات ضرورة تحديد مكان المنزل خلال 8 ساعات من موعد الوصول عبر التطبيق الإلكتروني " تطمن" تسهيلا على المواطنين.

اقرأ ايضا:

ويذكر أن المملكة العربية السعودية، قامت خلال الفترة الحالية باطلاق حملة تطعيم لقاحات تجنبا لانتشار عدوى كورونا المستجد لجميع المواطنين، والتي لا تزال مستمرة بجميع المحافظات بالتزامن مع غالبية دول العالم المتقدمة التي أسهمت في هذا القرار.