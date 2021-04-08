فيسبوك لا يزال يحظى بشعبية كبيرة في الولايات المتحدة

لا تزال "فيسبوك" تستقطب عددًا كبيرًا من الأميركيين على الرغم من الانتقادات المتكررة حول إدارة البيانات الشخصية فيها وظهور منصات تحظى بشعبية لدى الشباب، وفقًا لاستطلاع أجراه مركز "بيو ريسيرتش سنتر" للأبحاث.وقال 69 في المئة ممن شملهم الاستطلاع إنهم سبق واستخدموا هذه الشبكة الاجتماعية، وهي نسبة بقيت مستقرة نسبيًا خلال السنوات الخمس الأخيرة.وبلغت نسبة الأميركيين الذين استخدموا أي شبكة للتواصل الاجتماعي ثابتة على الرقم المسجّل العام الفائت وهو يزيد قليلًا عن سبعة من كل عشرة.وأكد الاستطلاع الذي أُجريَ هاتفيًا وشمل 1502 من البالغين مكانة "فيسبوك" في الحياة اليومية للأميركيين رغم تزايد درجة عدم الثقة بالشبكة لدى قسم من الناس.ولاحظ معدّو الاستطلاع أن "مقالات كثيرة نُشرَت عن تطور علاقة الأميركيين بفيسبوك، لكن إقبال المستخدمين على المنصة لا يزال نشطًا".واشاروا إلى أن "7 من كل 10 مستخدمين لفيسبوك يقولون إنهم يزورون الموقع يوميًا، في حين يقول 49 في المئة منهم إنهم يزورونه مرات عدة في اليوم".