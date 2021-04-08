رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

فيسبوك لا يزال يحظى بشعبية كبيرة في الولايات المتحدة

الخميس 08/أبريل/2021 - 11:07 ص
فيسبوك
فيسبوك
وكالات
طباعة
لا تزال "فيسبوك" تستقطب عددًا كبيرًا من الأميركيين على الرغم من الانتقادات المتكررة حول إدارة البيانات الشخصية فيها وظهور منصات تحظى بشعبية لدى الشباب، وفقًا لاستطلاع أجراه مركز "بيو ريسيرتش سنتر" للأبحاث.

وقال 69 في المئة ممن شملهم الاستطلاع إنهم سبق واستخدموا هذه الشبكة الاجتماعية، وهي نسبة بقيت مستقرة نسبيًا خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وبلغت نسبة الأميركيين الذين استخدموا أي شبكة للتواصل الاجتماعي ثابتة على الرقم المسجّل العام الفائت وهو يزيد قليلًا عن سبعة من كل عشرة.

وأكد الاستطلاع الذي أُجريَ هاتفيًا وشمل 1502 من البالغين مكانة "فيسبوك" في الحياة اليومية للأميركيين رغم تزايد درجة عدم الثقة بالشبكة لدى قسم من الناس.

ولاحظ معدّو الاستطلاع أن "مقالات كثيرة نُشرَت عن تطور علاقة الأميركيين بفيسبوك، لكن إقبال المستخدمين على المنصة لا يزال نشطًا".

واشاروا إلى أن "7 من كل 10 مستخدمين لفيسبوك يقولون إنهم يزورون الموقع يوميًا، في حين يقول 49 في المئة منهم إنهم يزورونه مرات عدة في اليوم".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القبض على «سكران المنوفية» شق رأس والدته وزوجة أخيه بسكين

أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 4-8-2021

«لم تُغتصب ولم تُذبح».. كواليس مقتل الطفلة ريماس بالدقهلية

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 8-4-2021


الصور

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة مياه ديروط المرشحة

image description

جامعة أسيوط تتأهل لمسابقة الأمم المتحدة لريادة الأعمال

image description

الدستور فى جولة داخل أقدم ورشة لتغليف المصاحف فى مصر (صور)

image description

«سبيشال وان» في دربالة.. حكاية أصغر مدير فني حاصل على بطولة في مصر (فيديو)

الأكثر قراءة

غادة والي تعلن تفاصيل العملية «زناد 6».. مصادرة آلاف الأسلحة وعصابات التهريب

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021

دافعت عن شرفها حتى الموت.. مفاجأة فى تقرير الطبيب الشرعى «للطفلة ريماس»

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 8-4-2021

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

ميامي بيتش الأمريكية ترفع حظر تجول «احتفالات الربيع»

إغلاق أماكن الترفيه في بانكوك و40 إقليما أسبوعين لاحتواء كورونا

الكويت: تغير لون البحر في الدوحة الغربية سببه قلة الأوكسجين بالماء

بقايا بشرية تكشف عن هجرة قديمة إلى أوروبا

أيام زمان

اعتزلت في أوج تألقها.. حكاية الفنانة إيمان الطوخى

«نشبت بينهما خلافات».. حكاية العندليب مع نجلاء فتحي

«تدخلت المحكمة لحل أزمة المايو».. مأساة البدايات الفنية لـ شادية

«فيلسوف الضحك».. كيف نجح محمد رضا فى امتصاص غضب الجمهور؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
من يمثل الإثيوبيين؟
حمدى عبدالتواب
حمدي عبدالتواب يكتب: شعب ضد الكسر
منى رجب
رمضان جانا وفرحنا به فرحتين
ثروت-الخرباوى
المؤمن والإيمان
المزيد

الثقافة

«الثقافة» تحتفل بافتتاح قصر العريش.. الليلة

اليوم.. آخر ليلة لمسرحية «قواعد العشق 40» على مسرح السلام

معركة العقول.. «تكنولوجيا الصراعات».. كتاب يرصد أنماط الحروب الإلكترونية

ورش رسم للأطفال و«رقص بمبوطي» في سابع أيام معرض زايد للكتاب