ارتفاع مؤشر أسعار الغذاء العالمية في مارس للشهر العاشر على التوالي

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو" اليوم الخميس، إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت للشهر العاشر على التوالي في مارس لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ يونيو 2014 بقيادة قفزات لأسعار الزيوت النباتية واللحوم ومنتجات الألبان.وبلغ متوسط مؤشر "فاو" لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 118.5 نقطة الشهر الماضي مقارنة مع قراءة معدلة قليلا عند 116.1 نقطة في فبراير.وكانت القراءة السابقة لفبراير 116.0 نقطة.وقالت فاو، ومقرها روما، في بيان إن محاصيل الحبوب العالمية ما زالت في طريقها نحو تسجيل مستوى سنوي قياسي في 2020، مضيفة أن المؤشرات الأولية تفيد بزيادة جديدة في الإنتاج هذا العام.