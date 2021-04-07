تقنين دفعة جديدة من الكنائس بالتزامن مع عيد القيامة

كشفت مصادر كنسية، أن لجنة تقنين أوضاع الكنائس التابعة لمجلس الوزراء لتقنين دفعة جديدة من الكنائس بالتزامن مع الاقتراب بالاحتفال لعيد القيامة المجيد، والذي يوافق 2 من شهر مايو المقبل.وأشارت المصادر لـ"الدستور" إلى أنه من المعتاد تقنين دفعة جديدة للكنائس خلال فترات الأعياد المسيحية، مع استمرار معاينة الكنائس التي تحتاج إلى تقنين أوضاع بالمحافظات المختلفة من خلال اللجان الفرعية التابعة للجنة التقنين.وأوضحت المصادر أنه سيتم تقنين أوضاع أكثر من 50 كنيسة ومبني خدمي قبل نهاية الشهر الجاري، مع مراعاة التأكد من تطبيق شروط الحماية المدنية بتلك الكنائس من الطوائف المسيحية الثلاث الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية.وكانت لجنة تقنين أوضاع الكنائس التابعة لمجلس الوزراء، قد قامت بتقنين أكثر من 1500 كنيسة ومبني خدمي لكنائس المسيحية الثلاث منذ بداية عمل اللجنة خلال 3 سنوات.