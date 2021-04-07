الوكالة الكورية: استطلاعات أولية ترجح فوز مرشح الحزب المعارض بمنصب عمدة سول

كشفت استطلاعات أولية لآراء الناخبين لاختيار عمدة سول، أن المرشح أوه سيه-هون عن حزب سلطة الشعب المعارض الرئيسي سيفوز على منافسته عن الحزب الديمقراطي الحاكم بارك يونغ-سون بـ59% مقابل 37.7%.جاء ذلك خلال استطلاع لأراء الناخبين، قامت به قنوات تلفزيونية عقب انتهاء عملية التصويت في الانتخابات التكميلية التي أجريت اليوم الأربعاء، ونقلته وكالة الأنباء يونهاب الكورية الجنوبية.وذكرت وكالة الأنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن الاستطلاعات تتوقع في الانتخابات التكميلية لانتخاب عمدة بوسان ثاني أكبر المدن في البلاد، فوز المرشح بارك هيونغ-جون عن حزب سلطة الشعب على منافسه كيم يونغ تشون عن الحزب الحاكم بـ 65% مقابل 33%.يذكر أن الانتخابات التكميلية لاختيار عمدتي سول وبوسان أكبر مدينتين في البلاد، انطلقت صباح اليوم، وتعد تلك الانتخابات مؤشرًا حاسمًا على السباق الرئاسي في العام المقبل.