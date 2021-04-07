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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الموافقة على ترخيص 103 مزارع للماشية و46 للدواجن في المنوفية

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 01:01 م
المهندس أشرف الجمل
المهندس أشرف الجمل
ولاء القاضى
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قال المهندس أشرف الجمل، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، إنه تم عمل معاينات لـ 39 مزرعة دواجن لدراستها تمهيدًا للموافقة على استخراج تراخيص تشغيل للطلبات التي تنطبق عليها الشروط كما تمت الموافقة على استخراج 46 ترخيص لمزارع دواجن، فضلًا عن الموافقة على استخراج 103 ترخيص تشغيل لمزارع ماشية وتم عمل معاينات لعدد 68 طلب أخر لدراستها في حالة انطباق شروط الترخيص، وكذلك الموافقة على استخراج 3 تراخيص تشغيل مناحل وذلك لتوافر شروط الترخيص وعمل معاينات لـ3 مناحل أخرى، كما تم متابعة والمرور على 437 مزرعة و10 أسواق و25 مصنع أعلاف بنطاق المحافظة.

وفي ذات السياق أكد وكيل وزارة الزراعة بأنه خلال شهر مارس الماضي تم المرور على 3700 فدان حدائق فاكهة، و5000 فدان خضروات وذلك في إطار المتابعة المستمرة للنهوض بكافة المحاصيل وحل المعوقات التي تعترض المزارعين وإعطائهم التوصيات الفنية اللازمة للنهوض بالمحاصيل وتحقيق أعلى معدلات للإنتاج، مضيفًا بأنه تم الموافقة على استخراج 3 تراخيص حدائق الفاكهة و6 تراخيص مشاتل خضروات، بالإضافة إلى استخراج عدد 28 ترخيص صوب إنتاج خضر، فيما تم الانتهاء من فحص عدد 77983 نخلة بزمام المحافظة ومعالجتها ضد سوسة النخيل حتى نهاية مارس الماضي.

يأتي ذلك في إطار حرص واهتمام اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بتنمية الثروة الحيوانية والداجنة وحمايتها من الأمراض والأوبئة وصولًا لتحقيق الأمن الغذائي، والذي أكد على أهمية نشر التوعية بين المزارعين والفلاحين وتقديم كافة التوصيات الفنية اللازمة للحصول على أعلى إنتاجية وكذا الحفاظ على الثروة الزراعية والحيوانية وتنميتها لرفع مستوى الفلاح والنهوض بالمحاصيل الزراعية.

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