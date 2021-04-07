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الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة حالتي تعدٍّ على الأرض الزراعية بمساحة 1200 متر في طهطا

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 11:15 ص
حالتي تعد
حالتي تعد
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا شمالي محافظة سوهاج، حالة إزالة لحالة تعدي في قرية الخزندارية التابعة لمجلس قروي الصوامعة غرب، على طريق "أسيوط - سوهاج الزراعي" بالقرب من تمثال رفاعة البحري على مساحة حوالى 1200 متر.

جرى تنفيذ الحملة برئاسة فريدة سلام، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، وتم تنفيذ إزالة جزئية على مساحة 1000 متر تقريبًا عبارة عن سقف من الحديد والصاج "المخالفات الحديثة"، وذلك حفاظًا على حق المواطنين للإبقاء على المباني القديمة المتقدم عنها طلب جدية التصالح لحين البت من قبل لجنة البت الخاصة بقانون المصالحات.

كما تم تنفيذ إزالة كلية على مساحة 200 متر تقريبًا، عبارة عن سقف من الحديد وأعمدة من الحديد ومباني من البلوك الأبيض والأسمنت، وهي أعمال حديثة في وجود عمالة كاملة ومواد بناء تمت مصدرتها اليوم أثناء تنفيذ الإزالة، وتمت الإزالة بحضور أشرف محمد محمود، نائب رئيس المدينة، ورمضان عابدين، رئيس مجلس قروي الصوامعة غرب، والمهندس عبده نوير، مدير الإدارة الهندسية، ومسئول العمليات والأزمات والعلاقات العامة بطهطا، ومعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، وبالتعاون مع قوات الأمن بقيادة لواء قطاع شمال ومركز شرطة طهطا والقوات المرافقة لهم.

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