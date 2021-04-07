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الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير الزراعة يغادر القاهرة إلى جنوب السودان لاستكمال مباحثات التعاون

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 11:38 ص
السيد القصير
السيد القصير
عبدالناصرمحمد
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‏غادر السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، القاهرة، متوجها إلى جوبا عاصمة جنوب السودان على رأس وفد من قيادات الوزارة، وذلك لاستكمال المباحثات الثنائية في مجال التعاون الزراعي بين البلدين، والتي كانت قد بدأت في القاهرة شهر نوفمبر الماضي.

ومن المتوقع أن يقوم القصير، ‏خلال الزيارة التي تستغرق ثلاثة أيام، بتوقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مزرعة متكاملة في مجال الإنتاج النباتي والحيواني والسمكي.

يذكر أن الوفد يضم الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس هيئة الخدمات البيطرية، والدكتور صلاح مصلحي، رئيس هيئة الثروة السمكية، والدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، والدكتور ماهر المغربى، مدير مشروع المزارع الإفريقية.

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