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الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«إعلام القاهرة» تنظم منتدى الإعلام والتنمية المستدامة

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 07:46 م
إعلام القاهرة
إعلام القاهرة
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ينظم منتدى الإعلام والتنمية المستدامة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، مسابقة بين الصحفيين والإعلاميين وطلاب الإعلام المعنيين بالتنمية المستدامة لاختيار أفضل الأعمال الصحفية والإعلامية التي تناولت التنمية المستدامة (رؤية مصر ٢٠٣٠) والتي قدمت خلال 2020.

وقالت الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة الكلية، رئيس المنتدى إن المسابقة تستهدف تشجيع الصحفيين والإعلاميين الذين يغطون الموضوعات الخاصة بالمشروعات التي تتم في إطار خطة مصر للتنمية المستدامة رؤية 2030 وحفزهم على بذل المزيد من الجهد لتقديم معالجات متعمقة ومبتكرة وجذابة لهذه المشروعات والقضايا.

أضافت أن المسابقة ستقام سنويًا حيث تمنح 5 جوائز لأفضل عمل صحفي مطبوع، أفضل عمل إذاعي، أفضل عمل تليفزيوني، أفضل عمل إعلامي إلكتروني، فضلًا عن أفضل عمل من إنتاج طلاب كليات الإعلام بالجامعات المصرية.

وقالت الدكتورة ليلى عبدالمجيد، مقررة المنتدى، إن أهم شروط المسابقة هى:
١.أن يتقدم الراغبون بأعمالهم أيًا كان قالبها الفني التي تتناول قضايا التنمية المستدامة وتم نشرها أو إذاعتها أو بثها خلال 2020.
٢. يسمح للمشارك أن يتقدم بعملين على الأكثر على أن يقدم أربع نسخ من كل عمل.
٣.تمتد فترة التقدم بهذه الأعمال من أول أبريل ٢٠٢١ حتى نهاية مايو ٢٠٢١.
٤.يرفق بطلب التقدم سيرة ذاتية للمتقدم.

وستقوم لجنة متخصصة تضم عددًا من الصحفيين والاعلاميين والخبراء المتخصصين في التنمية المستدامة واساتذة الإعلام باختيار الأعمال الفائزة التي سوف يتم تكريم أصحابها في حفل يقام لهذا الغرض كما يمكن للراغبين في معرفة المزيد الرجوع لصفحة المنتدى على (فيسبوك).

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