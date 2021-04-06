بولندا تعتزم تطعيم الأكبر من 60 عاما بلقاح كورونا

تعهدت بولندا بتقديم لقاح فيروس كورونا لكل مَن يبلغ من العمر أكثر من 60 عاما بحلول نهاية أبريل الجاري.وقال ميشيل دوريتشيك، كبير المسئولين الحكوميين المسئول عن عملية التطعيم، إن بولندا تتوقع الحصول على مليوني جرعة لقاح خلال الأسبوعين المقبلين.وتواجه بولندا حاليا موجة ثالثة من تفشي فيروس كورونا، حيث وصل معدل الإصابات اليومي إلى 35 ألفا و251 حالة الأسبوع الماضي، وهو رقم قياسي للإصابات.وسجلت بولندا اليوم 8245 حالة إصابة جديدة بالفيروس، و60 حالة وفاة.