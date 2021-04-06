نقابة الموسيقيين تنعى الموسيقار شاكر الموجي

نعى نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر ومجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية ببالغ الحزن والأسى، الفنان الملحن شاكر الموجي الذي رحل عن عالمنا بعد صراع مع المرض.وتوفي الملحن شاكر الموجي بعد صراع كبير مع المرض تاركا إرثًا فنيًا مميزًا من خلال أعماله التي قدمها مع كبار المطربين ومنهم النجمة ميادة الحناوي، جورج وسوف، راغب علامة، كارول سماحة، وائل كفوري، وليد توفيق.والملحن شاكر الموجى قدم العديد من الألحان الشهيرة للمطرب جورج وسوف ومنها: "اللى تعبنا سنين فى هواه، صياد الطيور، طبيب جراح، بتعاتبنى على كلمة، لو نويت تنسى اللى فات، لو يواعدنى الهوى، جرحونا برمش عين، سكت الكلام".وتوجه مجلس النقابة بخالص العزاء للفقيد داعين له بالرحمة ولأهله ومحبيه بالصبر والسلوان.