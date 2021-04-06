بعد تعطلها.. سحب سفينة بترولية لمنطقة البحيرات في قناة السويس

كشفت مصادر بهيئة قناة السويس، عن شحوط السفينة "RUMFORD"،سفينة بترولية عابرة للمجري الملاحي لقناة السويس، اليوم الثلاثاء، في الكيلو 133 ترقيم قناة السويس، بسبب عطل فني في السفينة.وأوضحت المصادر أن القاطرات انتقلت على الفور لمكان شحوط السفينة وتعاملت معها، ويجري قطرها إلى البحيرات، لمعرفة أسباب الشحط وإعادة صيانتها حال حدوث أي أعطال بها.وأكدت المصادر الملاحية أن تعطل السفينة وقع في منتصف القناة ولم يؤثر على حركة الملاحة، مشيرة إلى أن حركة الملاحة تسير بشكل طبيعي.