طبيب تجميل: 115 ألف جنيه تكلفة تجميل وجه غادة عبد الرازق

1- "فيلر" للشفايف



2- تجميل للأنف ورفع الأرنبة



3- نحت للوجه



4- "تكساس" لتحديد عظام الوجه



تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للنجمة غادة عبد الرازق، بملامح مختلفة عن المعتاد حيث ظهر اختلاف كبير في ملامح وجهها، وتغير شكل الأنف والشفايف مما دفع البعض لانتقاد هذا التغير في حين دافع عنه آخرون."الدستور" تواصلت مع الدكتور محمد عبد الحفيظ، استشاري جراحة التجميل، لسؤاله عن نوعية عمليات التجميل التي غيرت بها الفنانة ملامح وجهها مؤخرًا، والذي أوضح أنها قامت بعدد من عمليات التجميل التي غيرت شكل ملامح وجهها تماما، حيث قامت بـ" فيلر" للشفايف، تجميل الأنف ورفع "الأرنبة"، نحت الوجه، "تكساس" لتحديد عظام الوجه" موضحا تفاصل هذه العمليات في السطور التالية وتكلفتها.هي عملية يتم من خلالها ملء الفراغات الموجودة بين خلايا الشفايف ببعض المواد التي تختلف عن بعضها البعض في الخصائص والاستخدامات، وتشترك جميعها في كونها تمنح الشفاه مظهرًا شابًا ونضرًا، وتزيد من امتلائها ويبلغ سعرها 5000 جنيه.الهدف الأساسي من هذه العملية هو الحصول على أنف متناسق مع بقية أجزاء الوجه، وفيها يتم ترميم وتعديل شكل الأنف الموجود للوصول للنتائج المطلوبة، وتختلف طريقة الجراحة حسب الحالة وحسب المشكلة الموجودة، ويتراوح سعرها ما بين 60 إلى 80 ألف جنيه.هي إعادة تشكيل ملامح الوجه من خلال إزالة الرواسب الدهنية تحت الجلد، وقد يشمل نحت الوجه أيضًا إعادة التشكيل الجراحي للعظام والغضاريف، أو إضافة أيّ من مواد التحشية من أجل إحداث الامتلاء المطلوب والوصول إلى النتائج المرغوبة، ويبلغ سعر نحت الوجه 20 ألف جنيه.تقنية "تكساس" أو كما تسمى "V Line" من أحدث تقنيات تجميل الوجه، والتي من خلالها يتم تعرض الفك السفلي مع إبراز الذقن بطريقة تتناسب مع ملامح الوجه، وإخفاء الذقن المدبب أو ضمور الأصداغ، ويبلغ سعرها 10 آلاف جنيه.