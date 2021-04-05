انطلاق تدريبات عسكرية فى لاتفيا بمشاركة دول حلف «الناتو»

انطلقت في لاتفيا تدريبات "Iron Spear 2021" بمشاركة عسكريي عدد من دول حلف الناتو.وأوضحت وزارة الدفاع اللاتفية، في بياد أوردته اليوم الإثنين، أن هذه التدريبات ستستمر حتى 9 أبريل الجاري، تجري في الميدان العسكري بمنطقة أداجي "بالقرب من العاصمة ريجا" بمشاركة المجموعات القتالية التابعة للوجود العسكري الموسع للناتو في "لاتفيا- ليتوانيا- إستونيا- بولندا"، وجنود لواء لاتفي من قوات المشاة الآلية.وأشارت إلى أن هدف التدريبات هو تحسين التعاون والتناغم بين القوات اللاتفية وقوات الدول الحليفة، وكذلك تنفيذ التمارين في الرماية من الدبابات والمدرعات.