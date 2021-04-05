موسكو تعلن دعمها لحفظ واستقرار الأردن

أعلنت روسيا، اليوم الإثنين، دعمها لحفظ أمن واستقرار الأردن، مشددة في الوقت ذاته على أهمية العلاقات التي تربطها بالمملكة والملك عبدالله الثاني ابن الحسين.وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، في تصريحات صحفية: "ندعم الاستقرار والأمن في الأردن وتربطنا به علاقات صداقة ونتمنى للمملكة الأردنية الهاشمية دوام الأمن والاستقرار وتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية"، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية بترا.