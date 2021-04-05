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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكويت تؤكد أھمیة توحید الجھود الأمنیة بین دول الخليج

الإثنين 05/أبريل/2021 - 05:22 م
جريدة الدستور
نيفين أشرف
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أكد وكیل وزارة الداخلیة الكويتية الفریق عصام النھام، الیوم الإثنین، أھمیة توحید الجھود الأمنیة بین دول مجلس التعاون الخلیجي، وذلك عبر التعاون والتنسیق بین مختلف القطاعات الأمنیة لمواجھة الجریمة بشتى صورھا.

جاء ذلك في كلمة ألقاھا النھام، خلال الاجتماع الـ11 لوكلاء وزارات الداخلیة بدول مجلس التعاون الخلیجي الذي عُقِد في العاصمة السعودية الریاض، عبر تقنیة الاتصال المرئي، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وذكر بیان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلیة الكويتية، أن النھام، رحب في كلمته بوكلاء وزارات الداخلیة في دول مجلس التعاون الخلیجي، مؤكدًا عمق العلاقات الأمنیة بین الدول الخلیجیة والتنسیق المستمر فیما بینھا للوصول إلى التكامل الأمني الخلیجي الذي ینشده الجمیع بشأن القضایا الأمنیة.

وأعرب عن شكره وتقدیره للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخلیج العربیة، على ما بذلوه من جھود كبیرة في تعزیز التنسیق والتعاون الأمني الخلیجي المشترك.

وبحث الاجتماع الموضوعات الأمنیة المشتركة التي تسھم في تعزیز مسیرة التعاون الأمني الخلیجي المشترك في دول المجلس والوقوف على آخر المستجدات في المنطقة وتنسیق الجھود فیما تتطلبه المرحلة الراھنة.

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