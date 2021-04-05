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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النمسا: 1.7 مليون شخص تلقوا لقاحات كورونا حتى الآن

الإثنين 05/أبريل/2021 - 03:06 م
كورونا في النمسا
كورونا في النمسا
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ذكرت وزارة الصحة النمساوية أن هناك مليونًا و748 ألفًا و821 حالة تلقوا التطعيم بلقاحات كورونا المستجد، حتى الآن، في البلاد منهم 486 ألفًا و253 حالة تلقوا الجرعتين كاملتين وأصبحوا في حماية كاملة من الوباء.

وأوضحت الوزارة- في بيان اليوم الإثنين- أن الإقبال على تلقي اللقاحات خلال فترة عيد الفصح كان ضعيفًا ولم يتجاوز 8669 شخصًا خلال 3 أيام، حيث إنه حدث انخفاض حاد في حملة التطعيم في العديد من الولايات الفيدرالية بشكل وصل إلى مستوى الصفر في بعض الولايات خلال عطلة العيد.

ومن جانب آخر، حذرت تقارير اقتصادية في النمسا من أن التطعيم البطيء قد يكلف البلاد خسائر تصل لـ14 مليار يورو، مشيرًا إلى أن النمسا متأخرة عن إسرائيل بسبعة إلى أحد عشر أسبوعًا.

وقال الباحث الاقتصادي هايك لينر- في تصريحات اليوم الإثنين- حتى لو كان هناك ما يكفي من اللقاحات سيستغرق الأمر أسابيع حتى تضاهي النمسا الوضع الحالي للولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو إسرائيل.

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