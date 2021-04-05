القصة الكاملة للقبض على حسن شاكوش

أثار مغني المهرجانات حسن شاكوش حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، وتصدر قائمة الأكثر بحثًا عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وأطلق المغردون "هاشتاج" بعنوان "حسن شاكوش يخالف القانون" محتجين على تصرفاته، وترصد "الدستور" في السطور التالية القصة كاملة لغلق كافيه مطرب المهرجانات.كانت الجهات الأمنية قد ألقت القبض على مطرب المهرجانات، لمخالفته القانون ووالإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، واستحواذه على الرصيف وقطع الطريق العام، بعد افتتاحه لـ"كوفي شوب" دون الحصول على ترخيص، ما جعل قوات الأمن تسرع بإغلاق الكافيه القائم بمدينة نصر.وكانت قوات الشرطة قد تلقت مساء أمس بلاغًا من الأهالي بافتتاح مغني المهرجانات حسن شاكوش "كوفي شوب"، دون الحصول على ترخيص بذلك، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مقر الكافيه، لاتخاذ الإجراءات القانونية، وتم غلقه بالشمع الأحمر، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق فيها.وبعد ساعات قليلة من البلاغ تم القبض على "شاكوش" لاستجوابه عن واقعة افتتاح الكافيه الخاص به، ومخالفة الإجراءات الاحترازية التي أمرت بها الأجهزة المسئولة وعدم وجود تراخيص للكافية مما جعل عليه مسئولية قانونية.وفي نفس السياق، أصبحت الأزمة أكثر تعقيدًا، حيث إنها لم تنته عند حد عدم ترخيص الكافيه، حيث يواجه مطرب المهرجان تهما أخرى، لوجود مخالفات داخل "الكافيه" حيث عثرت قوات الأمن على عدد من "الشيش"، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقرارات والتدابير الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.