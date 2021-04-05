«رسلان» يكرم الأمهات المثاليات بشركات مياه الشرب والصرف الصحى

كرم المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، الأمهات المثاليات بالشركة القابضة والشركات التابعة لعام 2021، عن دورهن في تأدية رسالتهن على الصعيد المهني والأسري على حد سواء.وقال إن جميع الأمهات يستحقن التكريم، لما يبذلوه من دور بارز فى بناء المجتمع، وتربية الأبناء لإعداد جيل صالح يقود مسيرة الوطن فى التنمية.وأكد المهندس ممدوح رسلان، أهمية دور المرأة فى كافة المجالات وقدرتها على المنافسة وإثبات كفاءتها بكفاءة المناصب التى تتقلدها، مشيرا إلى أن التكريم يأتي فى ظل اهتمام القيادة السياسية بدور المرأة المصرية وتكريمها فى مختلف المناسبات ما يعكس أنها شريك أساسي فى تقدم الوطن.وأضاف أن الشركة لديها العديد من النماذج والكوادر بمختلف القطاعات والإدارات، والتى أثبتت من خلالها المرأة المصرية قدرتها على القيادة والريادة.وأعرب رئيس الشركة القابضة، عن اعتزازه وتقديره لقصص كفاحهن، وما قدمتهن لجعل أبناءها نماذج مشرفة ومضيئة تسهم في بناء وتنمية الوطن، موجها الشكر لفريق العمل بالشركة القابضة لحرصهم على تنظيم هذا التكريم بالشكل اللائق، واختيار تلك النماذج المشرفة وفقا للمعايير الموضوعة والمسابقة التى نظمتها إدارة العلاقات العامة بالشركة، فى ظل ظروف جائحة كورونا مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية.وشملت فعاليات تكريم الأمهات المثاليات من الشركة القابضة، وهن (نجوي توفيق سيد، ماجدة عزيز بطرس، عطيات احمد عبد المعبود)، والأمهات المثاليات من الشركات التابعة، وهن (ماجده احمد حسن بشركة مياه الشرب بالقاهرة، آمال محمد منصور بالأقصر، آمال عزمي إمام بالمنيا، إيمان ابو الحسن محمد بسوهاج، شربات محمد عبد اللطيف بالقليوبية).