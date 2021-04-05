رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 05 أبريل 2021 الموافق 23 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«خفاجي» عضوا في مناقشة دكتوراه عن دور القاضي في العقود الإدارية

الإثنين 05/أبريل/2021 - 10:50 ص
المستشار الدكتور
المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي،
عماد سليمان
طباعة
يشارك المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، في لجنة الحكم والمناقشة لرسالة دكتوراه للباحث أحمد محمد البوشي عبده، رئيس نيابة الزقازيق، بعنوان " سلطة القاضي الإداري فى مجال امتيازات الإدارة فى العقد الإداري "، بكلية الحقوق جامعة الزقازيق.

وتتكون لجنة المناقشة والحكم على الرسالة من الأستاذ الدكتور عبد الرؤوف هاشم بسيوني، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة الزقازيق والمستشار القانوني لرئيس الجامعة " رئيسًا ومشرفًا "، والأستاذ الدكتور حمدي على عمر، أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة الزقازيق وعميد كلية الحقوق الأسبق وعضو لجنة الخبراء العشرة لوضع الدستور المصري عام 2014 " مناقشًا وعضوًا "، والمستشار المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الأسبق وعضو المحكمة الإدارية العليا والذى عمل بدوائر الحقوق والحريات والعقود الإدارية والتأديب.

وكان المجلس الخاص لمجلس الدولة – أعلى سلطة إدارية بالمجلس - برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجس الدولة، قد سبق وأن وافق على اشتراك المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، في لجنة المناقشة والحكم على رسالة الدكتوراه المقدمة إلى كلية الحقوق جامعة الزقازيق من الباحث أحمد محمد البوشي عبده، بعنوان " سلطة القاضي الإداري فى مجال امتيازات الإدارة فى العقد الإداري "

جاء ذلك في كتاب المستشار طه كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة، الأمين العام، الموجه إلى الدكتور محمد جمال عيسى عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق ردا على اقتراح ترشيح الكلية، وهو ما يؤكد دور مجلس الدولة الفعال في تزويد الجهات الإدارية والعلمية في مصر بخبرات قضاته في كافة المجالات.
«خفاجي» عضوا في مناقشة دكتوراه عن دور القاضي في العقود الإدارية
«خفاجي» عضوا في مناقشة دكتوراه عن دور القاضي في العقود الإدارية
«خفاجي» عضوا في مناقشة دكتوراه عن دور القاضي في العقود الإدارية
«خفاجي» عضوا في مناقشة دكتوراه عن دور القاضي في العقود الإدارية

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حي شرق مدينة نصر يزيل كافية «شاكوش»

وزير الخارجية من كينشاسا: تفاوضنا لعشر سنوات حول سد النهضة.. وأمامنا فرصة أخيرة

رجل أعمال من أصل إسرائيلى: أردت مساعدة صديقى الأمير حمزة

«المتحدة» تعلن وقف مسلسل «الملك» وتشكيل لجنة من المتخصصين لمراجعته


الصور

image description

جامعة دمياط تستعد لزيارة وزير التعليم العالي غدا

image description

الخيام مساكنهم والرعي أبرز أعمالهم.. حياة العرب الرحالة في مصر

image description

مصرع شاب في حادث مروري بدمياط

image description

«حفيدة حتشبسوت».. رضوى البحيري في جلسة تصوير خاصة لـ«الدستور»

image description

محافظ أسيوط يكرم المشرفين على وحدة أورام الثدى بالمستشفى العام

الأكثر قراءة

تفاصيل القبض على 3 مطربين بينهم حسن شاكوش أثناء افتتاح كافيه بمدينة نصر

أحمد حسام «ميدو» يستقيل من «بيراميدز»

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

خاص| فيديو يرصد مخالفات كوفي شوب حسن شاكوش الذي أغلقته أجهزة الأمن

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

مقتل 20 شخصًا في غرق عبارة ببنجلاديش

أحمد حسام «ميدو» يستقيل من «بيراميدز»

اليابان تتسلم شحنة من لقاح «فايزر-بيونتك» لبدء تطعيم كبار السن

مورينيو: افتقدنا بعض المدافعين خلال تعادلنا مع نيوكاسل

أيام زمان

لماذا فشل أحمد رمزي في الزواج من شمس البارودي؟

فقد سمعه ولم يمش في جنازته أحد.. مأساة زكي رستم

«كل الستات بتحبه».. شقيقة رشدي أباظة تكشف أسرار الدنجوان

«نص كلمة»... كيف سبق أحمد رجب «تويتر» بنصف قرن؟

مقالات الرأي
د. منى حلمى
المشهد الأول.. حب النفس
عمرو خالد
كيف تحبب ابنك فى ذكر الله؟
ماجد حبته
مجنونة العرش
ماجد حبته
من التحرير.. إلى الحضارة
المزيد

الثقافة

«أحلام شتوية» ينطلق على مسرح الحديقة الدولية (صور)

سعيد ناشيد عن موكب المومياوات: ليلة تجلى الرّوح المصرية

افتتاح تجريبى لقاعة «ضي» الجديدة وصالون الراحل شاكر عبدالحميد (صور)

«هؤلاء هم الإخوان».. الأكثر مبيعا بمعرض الإسكندرية للكتاب