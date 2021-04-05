«خفاجي» عضوا في مناقشة دكتوراه عن دور القاضي في العقود الإدارية

يشارك المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، في لجنة الحكم والمناقشة لرسالة دكتوراه للباحث أحمد محمد البوشي عبده، رئيس نيابة الزقازيق، بعنوان " سلطة القاضي الإداري فى مجال امتيازات الإدارة فى العقد الإداري "، بكلية الحقوق جامعة الزقازيق.وتتكون لجنة المناقشة والحكم على الرسالة من الأستاذ الدكتور عبد الرؤوف هاشم بسيوني، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة الزقازيق والمستشار القانوني لرئيس الجامعة " رئيسًا ومشرفًا "، والأستاذ الدكتور حمدي على عمر، أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة الزقازيق وعميد كلية الحقوق الأسبق وعضو لجنة الخبراء العشرة لوضع الدستور المصري عام 2014 " مناقشًا وعضوًا "، والمستشار المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الأسبق وعضو المحكمة الإدارية العليا والذى عمل بدوائر الحقوق والحريات والعقود الإدارية والتأديب.وكان المجلس الخاص لمجلس الدولة – أعلى سلطة إدارية بالمجلس - برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجس الدولة، قد سبق وأن وافق على اشتراك المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، في لجنة المناقشة والحكم على رسالة الدكتوراه المقدمة إلى كلية الحقوق جامعة الزقازيق من الباحث أحمد محمد البوشي عبده، بعنوان " سلطة القاضي الإداري فى مجال امتيازات الإدارة فى العقد الإداري "جاء ذلك في كتاب المستشار طه كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة، الأمين العام، الموجه إلى الدكتور محمد جمال عيسى عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق ردا على اقتراح ترشيح الكلية، وهو ما يؤكد دور مجلس الدولة الفعال في تزويد الجهات الإدارية والعلمية في مصر بخبرات قضاته في كافة المجالات.