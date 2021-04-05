روسيا: نقف إلى جانب استقرار الأردن وأمنه

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، تعليقا على الأحداث الأخيرة في الأردن، أن موسكو تدعم استقرار الأردن وأمنه.وأكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، دعم موسكو للأردن للحفاظ على استقراره وأمنه، مضيفا أن روسيا تربطها علاقات صداقة تقليدية مع المملكة.وقال بوجدانوف، تعليقا على إيقاف السلطات الأردنية لعدد من الشخصيات والموظفين في الدولة واتهامهم بالسعي لزعزعة أمن المملكة: "نحن ندعم الاستقرار والأمن، فهذه دولة تربطنا بها علاقات صداقة تقليدية، نتمنى أن تكون مزدهرة، وأن تتمتع بظروف مستقرة لتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية".وأضاف: "علاقاتنا جيدة جدا مع عمان بشكل عام، وجلالة الملك عبد الله الثاني"، حسبما نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية.هذا وقد أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أمس الأحد، أن الحكومة سيطرت على محاولات لزعزعة استقرار المملكة شارك فيها الأمير حمزة بن الحسين ومقربين منه بالتنسيق مع جهات خارجية.وقال الصفدي، إن الأمير حمزة بن الحسين، وشخصيات أخرى متورطة في المؤامرة التي حيكت ضد المملكة، سيحالون إلى محكمة أمن الدولة.