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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تجديد حبس «أحماضي» في قتل «السبكي» بسبب ثمن المخدرات بالإسكندرية

الإثنين 05/أبريل/2021 - 09:14 ص
حبس
حبس
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قررت محكمة جنح المنتزة ثان بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بقتل زميله عمدا بسبب خلافات على ثمن المواد المخدرات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة عقب توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة.

البداية كانت بتلقي اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم المنتزة ثان، يفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين المتهم "أيمن.ر.ح"، عاطل، والمجني عليه "أ.ح.أ"، بدائرة قسم الشرطة.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين قيام المجني عليه عاطل وشهرته "أحماضي"، بحيازة سلاح أبيض سكين والتوجه إلى المتهم وشهرته "السبكي"، وكان بحوزته قطع خشبية بها سلاح أبيض سكين وتعدوا على بعضهم البعض، وقام المتهم بطعن المجني عليه بالسلاح الأبيض بمنطقة الصدر لقي مصرعه على إثرها.

وأمام المستشار وسام عفيفي، مدير نيابة المنتزة ثان، وسكرتريا التحقيق إسلام أبوتريكة، اعترف المتهم في التحقيقات أنه إثر خلاف بين المتهم والمجني عليه بالتشاجر بسبب الخلاف علي ثمن الأقراص المخدرة بالكشف جنائيين عليهم تبين أن المتهم مسجل في 7 قضايا "شروع في قتل سرقة ضرب سلاح أبيض وتعدي جنسيا "والمجني عليه مسجل" في 12 قضية "سلاح أبيض وأقراص مخدرة وبلطجة وضرب حريق عمد وسرقة، الاتجار في المخدرات"، تم تحرير المحضر رقم 6973 لسنة 2020 جنح المنتزة ثان، وأخطرت النيابة التحقيقات.

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