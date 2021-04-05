ورقة بحثية تكشف دورالنساء فى تمكين الإخوان من اختراق ألمانيا

أظهرت ورقة بحثية صدرت، مؤخرا، أعدها الباحث في شئون التنظيمات الإرهابية "كارستن فريرك"، عن دور النساء المنتيمن لجماعة الإخوان الإرهابية في ألمانيا من اختراق أكبر حزب ألماني.وكشفت تقارير ألمانية عن وجود علاقة بين تنظيم الإخوان الدولي والألمانيتين ليديا نوفل ونينا موهي، حيث نجحت تلك العناصر في توفير حواضن آمنة للتنظيم بعيدا عن الملاحقات الأمنية.وكانت الناشطة الألمانية ليديا نوفل، قد شاركت بتأسيس مجموعة العمل الإسلامي في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وقد لعبت خلال الفترة الماضية أدوارًا مشبوهة لتسمح لجماعة الإخوان الإرهابية باختراق أكبر حزب ألماني.أما نينا موهي، وهي عضوة بارزة في جمعية إنسان وكذلك مجموعة الخبراء ضد العداء للمسلمين، تلعب دورا هاما في اختراق المؤسسات الألمانية لصالح الجماعة عبر منظمة "كليم"، وفقا لتقاريرألمانية.