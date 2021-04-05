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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

5 أيام تفصل أحمد عز عن الانتهاء من «هجمة مرتدة»

الإثنين 05/أبريل/2021 - 04:32 ص
هجمة مرتدة
هجمة مرتدة
محمد قدري
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يدخل النجم أحمد عز نهاية الأسبوع الجاري، لوكيشن تصوير مسلسله الجديد هجمة مرتدة المقرر عرصه خلال الموسم الرمضاني على dmc.


ويتبقى لعز 5 أيام فقط ينهي فيهم تصوير مشاهد العمل بالكامل بحلول رمضان.

ويجسد أحمد عز في المسلسل، دور شاب يعمل في الخارج ويتعرض لمحاولة تجنيد من استخبارات دولة أجنبية، لكنه ينجح في التواصل مع جهاز المخابرات المصري ليتم تدريبه على أعلى مستوى على أيدي مسؤولي الجهاز، اللذين يجسد دوريهما نضال الشافعي وهشام سليم، ثم يخوض عملية خداع لتلك الأجهزة المعادية.

"هجمة مرتدة" تأليف باهر دويدار، يشارك في بطولته كل من هند صبري وماجدة زكي، والفنان صلاح عبدالله، ومحمود البزاوي، والفنان الشاب خالد أنور، ومحمد جمعة، ومايان السيد، وأحمد فؤاد سليم، ومجموعة كبيرة من الشباب.

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