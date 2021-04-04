إطلاق مبادرة «معًا من أجل المستهلك» في 1860 منفذًًا

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء معرض "أهلًا رمضان"، الذي ينظم الاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع وزارات التجارة والصناعة ووزارة التموين والتجارة الداخلية وزارة التنمية المحلية في استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لضمان توافر أفضل السلع الاستهلاكية بأسعار منافسة في أنحاء الجمهورية وإتاحة المنتجات الإستراتيجية لضمان استقرار أسعار الأسواق.قال المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن المعرض يتم تنظيمه بشكل سنوي قبيل حلول شهر رمضان، لافتًا إلى أنه سيتم تنظيم معرض "سوبرماركت أهلًا رمضان" بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات، بالتواكب مع معارض "سوبرماركت أهلًا رمضان" التى تنظمها الغرف التجارية بالمحافظات.أضاف أن المعرض يأتي في إطار شراكة الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة والقطاع الخاص ممثلًا في الغرف التجارية واتحادها العام، وبدعم كامل من وزارة التنمية المحلية ووزارة الشباب والرياضة ووزارة التضامن والمحافظات، وينطلق هذا العام تحت شعار مبادرة "معًا من أجل المستهلك"، حيث سيتم توفير السلع الأساسية من المصنع والمستورد مباشرة إلى المستهلك بهدف خفض تكلفة التداول، وبالتالى الأسعار حيث تتحمل الغرف التجارية تكاليف إقامة المنافذ والحملة الإعلامية واللوجستيات.أوضح أنه يجرى التنسيق والتعاون بين الاتحاد ووزارة التموين وأصحاب السلاسل التجارية على قيام السلاسل بخفض أسعار السلع الغذائية، إضافة إلى تقديم ‏عروض تخفيض الأسعار على بعض السلع الغذائية في نفس الوقت والتى تجاوزت 1800 منفذ في كل المحافظات‎.‎أشار إلى أن مبادرة "معًا من أجل المستهلك" تتضمن معرض رئيسى بالقاهرة بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات يجمع 168 شركة وآخر بالجيزة وآخر بالإسكندرية يتضمن السلع الأساسية وغيرها من السلع الغذائية ويفتح أبوابه للجمهور بداية من يوم 5 أبريل، ويستمر حتى حلول شهر رمضان المعظم، وذلك بالتواكب مع منافذ بيع جماعى بالمحافظات تتجاوز 66 منفذا في الـ27 محافظة تقدم السلع الأساسية بأسعار معلنة ثابتة ‏وأقل من أسعار الأسواق بنسب تتراوح بين ١٥ إلى ٣٥% عن أسعار السوق، وبنفس السعر في كل المحافظات طوال ‏فترة المبادرة.أوضح أنه سيتم توفير أكثر من منفذ في المحافظات ذات الكثافة ‏السكانية العالية وتم التنسيق في ذلك الشأن، بالتعاون مع المحافظين لتحديد الأماكن، كما تم التوافق مع الموردين ‏لتحديد السلع والأسعار المخفضة والمحافظات التى سيغطونها، وذلك إلى جانب منتجات القوات المسلحة من خلال جهاز الخدمة الوطنية، ومنتجات وزارة الداخلية من خلال مشروع أمان، ووزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة بالشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية، وكبار المصنعين والمستوردين والمنتجين ‏المصريين، والذين سيلتزمون بتوفير الكميات بالأسعار المخفضة التى ‏يتفق عليها، كما سيصاحب ذلك حملة إعلامية لدعم المبادرة، وتأكيد دور ‏الدولة وشراكة الحكومة والقطاع الخاص في دعم المواطن البسيط.وأكد أن الغرف التجارية واتحادها العام تستمر في تنيظم ودعم تلك المبادرة بالشراكة مع وزارة التموين والتجارة الداخلية للعام الخامس على التوالى حتى يتمكن أبناء مصر من تجار وصناع ومؤدى الخدمات من توفير السلع مباشرة للمستهلك وخفض أسعارهم، وذلك مع التركيز على المنتج المحلي في إطار مبادرة الاتحاد لدعم شراء المنتج المصرى.ويشهد هذا العام أكثر من 1860 منفذًا من حلايب إلى السلوم ومن أسوان إلى العريش، بخلاف المعارض الرئيسية، ويشارك بالمبادرة أكثر من 200 مورد من صانع ومستورد للسلع الرمضانية متضمنة الياميش والألبان ومنتجاتها، والبقول والحبوب، والمجمدات من لحوم ودواجن وأسماك، والزيوت والسمن والسكر، بالإضافة إلى العديد من السلع الاستهلاكية.