الجيش الإسرائيلي يعلن بدء تشغيل طائرة استخباراتية جديدة

أعلن سلاح الجو في الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن استلام طائرة استخباراتية جديدة من طراز «أورون»- أكثر الطائرات الاستبخاراتية تطورا حول العالم.وأقيمت مراسم انضمام الطائرة الاستخباراتية لسلاح الجو الإسرائيلي داخل قاعدة النقب العسكرية، فيما أشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه سيتم تزويدها برادار وأنظمة استخبارات متقدمة من الصناعات العسكرية الإسرائيلية، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الطائرة أورون تمنح بعدًا استخباراتيًا غير مسبوق من حيث عمق تغطية المنطقة المستهدفة، في جميع ظروف الطقس والرؤية، ويمكنها الكشف عن معلومات استخبارية شاملة مثل نشر القوات البرية سواء في الدوائر القريبة والبعيدة، بشكل روتيني.وأوضح أنه سيتم تشغيل الطائرة من قبل السرب «122» العسكري، بجانب عدة طائرات أخرى تعمل بغرض استخباراتي.