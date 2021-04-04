غدا.. وزير قطاع الأعمال يشارك في مؤتمر استثمار التعافي

يشارك هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام صباح غدا الاثنين في مؤتمر حابي السنوي للاستثمار.و تنطلق غدا الإثنين أعمال مؤتمر حابي السنوي الثالث تحت عنوان «استثمار التعافي.. ما بعد صمود الاقتصاد المصري في مواجهة جائحة كورونا»، تحت رعاية وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والتجارة والصناعة.◄ وزراء وقادة مجتمع الأعمال يطرحون رؤيتهم للاستفادة من نمو الاقتصاد رغم كورونايتحدث خلال المؤتمر من وزراء المجموعة الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.ويلي الجلسة الافتتاحية عرض كلمة مسجلة بالفيديو للدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي والعضو بمجلس إدارته ممثلًا عن مصر.