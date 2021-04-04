جامعة القناة تعقد مؤتمر الإبداع والترويح الخميس المقبل

تعقد جامعة قناة السويس مؤتمر الإبداع والترويح لبرامج التدريب الابتكاري لجمعية الكشافة الجوية فرع الإسماعيلية يومي الخميس والجمعة الموافق 8 و9 إبريل، وذلك بالتعاون مع جوالة الجامعة، تحت رعاية الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف عام الدكتور محمد حسن شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.يأتي المؤتمر بإشراف تنفيذي الدكتور محمد غنيم، منسق عام الأنشطة الطلابية، وعبدالله عامر،مدير عام رعاية الشباب، وابتسام سليم، مدير إدارة النشاط الجوالة والخدمة العامة، وسعيد خليفة، رئيس المؤتمر، ومرفت حامد، مقرر المؤتمر.