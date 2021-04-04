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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«مشرفة انتخابات فرعية المحامين»: التصويت يسير في انتظام تام

الأحد 04/أبريل/2021 - 12:26 م
مشرفة انتخابات فرعية
مشرفة انتخابات فرعية المحامين
محمد جعفر
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أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية للمحامين، أن العملية الانتخابية للمرحلة الأولى المنعقدة اليوم الأحد، تسير في انتظامٍ تام.

وصرح المستشار عبدالناصر أبو العزم، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية التابعة لنقابة المحامين، بأنه تجرى اليوم الأحد عملية استكمال باقي انتخابات النقابات الفرعية، وهي النقابة الفرعية لشرق طنطا (المحلة الكبرى).

وتابع: «تجرى الانتخابات في سبع جزئياتٍ مشكّلة للنقابة الفرعية، وذلك تحت إشرافٍ قضائيٍّ كامل، وعلى رأس كل لجنة مستشار من هيئة قضايا الدولة، ويعاونه عدد كافٍ من الموظفين».

وأكد رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، أن عملية التصويت بدأت في تمام الساعة التاسعة صباحًا وسوف تستمر حتى الخامسة مساءً، مشيرًا إلى أن عملية الفرز لن تبدأ إلا بعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني؛ إعمالًا لنص المادة (124) من قانون المحاماة.

وأضاف أن فترة التصويت ستتخللها ساعة راحة، تبدأ من الثانية والنصف وحتى الثالثة والنصف.

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