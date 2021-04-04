أسعار تذاكر دخول متحف الحضارة



"موقع إلكتروني"

وخصصت وزارة السياحة والآثار موقع إلكتروني، حيث أن الحجز الإلكتروني لتذاكر دخول المتحف المصري الجديد من خلال الضغط على رابط حجز تذاكر المتحف القومي للحضارة المصرية، وذلك عبر الموقع الرسمي للمتحف المصري للحضارة.



أسعار تذاكر متحف الحضارة

حددت وزارة السياحة والآثار، أسعار تذاكر المتحف القومي للحضارة، وهي 60 جنيها للمواطنين المصريين والعرب، و30 جنيهًا لطلاب المدارس والجامعات المصرية، أما الزائر الأجنبي فتقدر سعر التذكرة 200 جنيه، ويدفع الطالب الأجنبي 100 جنيه رسوم الدخول.

"تخفيضات"

بداية من الأحد 4 أبريل حتى السبت 17 أبريل، أعلن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، عن تخفيضًا بنسبة 50% على سعر التذكرة للمصريين والأجانب بالمتحف القومي للحضارة بالفسطاط، لزيارة قاعة العرض المركزي، بعد افتتاح المتحف، 3 من الشهر ذاته.



الزيارات

إذ من المقرر أن يسمح بزيارة قاعة المومياوات الملكية ابتداءً من 18 أبريل، والذي يوافق يوم التراث العالمي، حيث سيتم خلال الأسبوعين التاليين لافتتاح المتحف تجهيز القاعة ووضع المومياوات داخل فتارين العرض الخاصة بها.



طرق الحجز الإلكتروني

-قم بإدخال بيانات مثل الاسم ورقم الهاتف وعنوان بريد إلكتروني صالح إذ يتسلم عليه المواطن تأكيدًا مع تذكرة إلكترونية مرفقة.



-اضغط على "انا لست روبوت"



-قم بإدخال بيانات بطاقتك الائتمانية لإتمام عملية حجز التذكرة إلكترونيًا.



وكان قد استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى موكب المومياوات الملكية على أبواب المتحف القومى للحضارة بالفسطاط.





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وعبر الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن تطلعه لاستقبال ملوك وملكات مصر بعد رحلتهم من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية.



وكتب الرئيس على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: "بكل الفخر والاعتزاز أتطلع لاستقبال ملوك وملكات مصر بعد رحلتهم من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية.. أن هذا المشهد المهيب لدليل جديد على عظمة هذا الشعب الحارس على هذه الحضارة الفريدة الممتدة فى أعماق التاريخ.. إننى أدعو كل المصريات والمصريين والعالم أجمع لمتابعة هذا الحدث الفريد، مستلهمين روح الأجداد العظام، الذين صانوا الوطن وصنعوا حضارة تفخر بها كل البشرية، لنكمل طريقنا الذى بدأناه.. طريق البناء والإنسانية".

منذ افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتحف الحضارة بالأمس، وذلك في مشهد مهيب لنقل المومياوات الملكية، يبحث الجميع عن أسعار دخول المتحف.