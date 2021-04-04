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الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2021

الأحد 04/أبريل/2021 - 01:10 م
صرف مرتبات شهر أبريل
صرف مرتبات شهر أبريل
نعمات مدحت
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يرغب العديد من المواطنين في معرفة موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2021، حيث تزايدت عمليات البحث عبر مؤشرات البحث على المنصات الإلكترونية، وذلك نظرًا لأن شهر رمضان هذا العام يختلف حيث يصادف حلول شهر رمضان الكريم خلاله، لذا تستمر عمليات البحث عن المرتبات حتى يستعدوا لشراء مستلزمات الشهر الكريم.

"الدستور" ترصد خلال السطور القادمة موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2021.

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2021

وزارة المالية، لم تحدد حتى الآن موعد صرف مرتبات شهر أبريل، على الرغم من كمية البحث والسؤال عنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمنصات الإلكترونية خلال هذه الفترة، مع قرب بداية شهر رمضان، ولكن وفقا لما حدث في شهر مارس، فإنه من المتوقع أن تبدأ عمليات صرف المرتبات  23 أبريل وتستمر حتى يوم 25 من الشهر ذاته، طبقا لما تم في الشهر الماضي، إلا أنه تردد أخبار حول تقديم موعد الصرف خلال شهر أبريل نظرًا لحلول شهر رمضان المعظم، حيث يطالب الكثير من المواطنين بتقديم موعد الصرف للاستعداد للشهر الكريم.

جدول صرف معاشات شهر أبريل 2021 

قامت وزارة المالية، بتقسيم موعد صرف الرواتب على مدار ثلاثة أيام ، منعا للتكدس والازدحام، وذلك منذ اندلاع أزمة فيروس كورونا المستجد، والتي اجتاحت العالم في بداية 2020، لمواجهة كورونا.

ومنعا لانتشار عدوى الفيروس، حيث يتم  تقسيم الموظفين على ثلاثة مجموعات أو فئات وجهات، وفقًا للقطاعات التابعين لها والوزارات, ليتم صرف المرتبات لهم على ثلاثة أيام.

مراجعة كشوفات مرتبات شهر أبريل

وحرصا من وزارة المالية على وصول المرتبات صحيحة للمواطنين، لا تقوم بعملية صرف المرتبات إلا بعد  مراجعة الكشوف الخاصة بالعاملين بالجهاز الإداري بالدولة، الذين يبلغ عددهم ما يزيد عن 5 مليون مواطن، حيث تقسم المرتبات على ثلاثة مراحل، تستمر لمدة ثلاثة أيام منعا للتكدس أمام ماكينات الصراف الآلي، وحتى تعرف كل شريحة أو جهة اليوم الذي تقوم بالصرف فيه، تسهيلا على المواطنين.

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