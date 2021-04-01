يرغب الكثير من المواطنين في معرفة رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى شهر أبريل 2021، لسداد الفاتورة الخاصة باستهلاك الشهر الذي بدء اليوم، بالبحث عن طريقة السداد عبر محركات البحث الشهيرة، ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث حددت الشركة المصرية للإتصالات فترة سماح بعد موعد دفع الفاتورة مصحوبا بغرامة شهرية لمن يتأخر، ثم تحويل الخط إلى استقبال بعد شهر مباشرة من عدم دفع الفاتورة.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى شهر أبريل 2021

يستطيع المواطن الذي يريد الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يمكنه الدخول عبر الرابط التالي وهو الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة المصرية للاتصالات للاستعلام عن الفاتورة: https://www.te.eg ، كما يمكنه الاتصال عبر الخط الساخن أو خدمة العملاء الذي خصصته الشركة للرد على الاستفسارات والشكاوي المتعلقة بفاتورتي الخط الأرضي والنت وهو: 0155 500 0111.





مواعيد دفع فاتورة التليفون الأرضي شهر أبريل





وحددت الشركة المصرية للاتصالات أن يوم 15 إبريل 2021، هو موعد إصدار فاتورة التليفون الأرضي، على أن يكون يوم 14 مايو، هو انتهاء فترة السماح المحدد لسداد فاتورة الأرضي دون اتخاذ إجراء، كما سيكون نفس اليوم 15 مايو المقبل 2021 هو تحويل التليفون الأرضي لاستقبال المكالمات فقط، كما حددت الشركة أن يوم 14 يونيو، سيكون الموعد النهائي لانتهاء فترة السماح لسداد فاتورة التليفون خلال فترة الاستقبال.





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كما أوضحت الشركة، بعد فترة السماح أن يكون يوم 15 يونيو، سيكون رفع الخط من الخدمة مؤقتًا، إضافة إلى فرض غرامة، وذلك بسبب تأخير المواطنين عن دفع الفاتورة.





طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي من شركة المصرية للإتصالات





حددت شركة المصرية للإتصالات العديد من الطرق لدفع فاتورة التليفون الأرضي، حيث يمكن للمواطن دفعها من خلال منافذ فوري التي توجد على مستوى الجمهورية، أو من خلال مقر الشركة نفسه، كما يمكن سدادها عن طريق خدمة كاش، وخدماتي، إضافة إلى ماكينات الصراف الآلي لبنكي التجاري الدولي والأهلي المصري، وخدمة أمان، وخدمة ممكن، وخدمة مصاري، ومكاتب البريد التي توجد على مستوى الجمهورية.



