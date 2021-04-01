موعد أول يوم رمضان 2021 بالميلادي

حُكم استخدام الحقن الجلدية والعضلية والوريدية في الصيام





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وأضاف أنَّ شَرْطَ نَقْضِ الصوم أنْ يَصِلَ الداخلُ إلى الجوف مِن منفذٍ طَبَعِيٍّ مفتوحٍ ظاهر حِسًّا، والمادة التي يُحقَن بها لا تَصِلُ إلى الجوف أصلًا، وإن وصلت فإنها لا تدخل مِن منفذٍ طبَعيٍّ مفتوحٍ ظاهر حِسًّا، فوصولها إلى الجسم مِن طريق المَسَامِّ لا ينقض الصوم.

وأضاف أنَّ شَرْطَ نَقْضِ الصوم أنْ يَصِلَ الداخلُ إلى الجوف مِن منفذٍ طَبَعِيٍّ مفتوحٍ ظاهر حِسًّا، والمادة التي يُحقَن بها لا تَصِلُ إلى الجوف أصلًا، وإن وصلت فإنها لا تدخل مِن منفذٍ طبَعيٍّ مفتوحٍ ظاهر حِسًّا، فوصولها إلى الجسم مِن طريق المَسَامِّ لا ينقض الصوم.

أيام قليلة ويحل علينا شهر رمضان المبارك، والذي ينتظره الجميع في كل العالم الإسلامي، حيث يبحث المسلمون عن موعد أول يوم رمضان 2021 بالميلادي، وقد ارتفعت عمليات البحث يوميا عبر محركات البحث حول معرفة موعد أول يوم رمضان 2021 بالميلادي، الذي ينتظره المسلمون في شتى أنحاء العالم وخاصة مصر موعد شهر رمضان المبارك.ويستعد المسلمون للشهر الكريم بشراء السلع الاستهلاكية وكذلك الياميش، وكذلك شراء الزينة، والفوانيس، بالإضافة إلى تنظيف المساجد لأداء أول صلاة تراويح إحتفالا بالشهر الكريم حيث توفر بعض الأسر مبالغ مالية لشراء جميع الاحتياجات قبل بداية الشهر بأيام، لذلك يتساءل الكثير عن موعد أول يوم رمضان 2021 بالميلادي.ويبحث المواطنون عن موعد أول يوم رمضان 2021 بالميلادي، حيث اعتاد المسلمون في جميع أنحاء العالم على استقبال شهر رمضان والاحتفال به من خلال الطقوس الدينية ومظاهر كثيرة مختلفة تختلف من بلد وبلد من حيث الشكل وبحسب طريقة الاحتفال المتعددة لاختلاف الثقافات.ويستعرض "الدستور" لقراءه موعد أول يوم رمضان 2021 بالميلادييعتبر يوم الإثنين الموافق 12 أبريل 2021، هو المتمم لشهر شعبان حسب خبراء علم الفلك، وتعتمد الدول الإسلامية بداية الشهر الهجري خلال الرؤية الشرعية ورؤية هلال شهر رمضان المبارك بالعين المجردةوسيوافق شهر رمضان المبارك 2021 المقبل يوم الثلاثاء الموافق 13 أبريل 2021.وقد بدأت الحكومة من خلال وزارة الصحة بتلقيح المواطنين ضد فيروس كورونا المستجد، من خلال الحقن تحت الجلد.وأوضح الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية في ذلك الأمر حُكم استخدام الحقن الجلدية والعضلية والوريدية في الصيام.وقال علام، أن الحقن في الوريد أو العضل، لا تفطر الصائمَ إذا أخذها في أيِّ موضعٍ مِن مواضعِ ظاهرِ البَدَنِ، وسواء كانت للتداوي أو التغذية أو التخدير.